giornaleradiofm : Juric contro il suo passato, 'ma sono felice al Toro' - infoitsport : Torino, l’annuncio di Juric: “Bremer non giocherà neanche contro la Roma” - RiservaFdr : RT @Riccardiologo: 'Bremer non giocherà nemmeno contro la Roma. Verrà con noi nella capitale perché dovrà fare le visite mediche con la squ… - PagineRomaniste : #Torino, #Juric: '#Bremer non ci sarà contro la Roma' #ASRoma - Riccardiologo : 'Bremer non giocherà nemmeno contro la Roma. Verrà con noi nella capitale perché dovrà fare le visite mediche con l… -

... "Nei prossimi giorni si saprà tutto" ha anticipato, che aspetta di sapere se il Gallo continuerà ad essere il suo capitano. Per Bremer, invece, quellail Napoli è stata l'ultima gara ...Verso Hellas - Torino, il tecnico non avrà i due big: prove di futuro con Zima e Aina. In attacco ancora Belotti, sfide in mediana Quella di sabato scorsoil Napoli è stata l'ultima partita di Bremer con la maglia del Toro. "Non ci sarà in queste ultime due partite, è giusto che si curi ...TORINO, 13 MAG - Ivan Juric si vede ancora granata. "Sono felice di essere qui, oltre ad essere soddisfatto per quanto fatto in questa stagione" il bilancio dell'allenatore al primo anno sulla panchin ...Probabile formazione Torino: le possibili scelte di Juric in vista della sfida contro il Verona. Dal sostituto di Bremer alle scelte in attacco.