Inter, novità sul futuro di Perisic: spunta una destinazione a sorpresa! (Di venerdì 13 maggio 2022) Inter che, in festa dopo la vittoria della Coppa Italia, non può lasciarsi andare a troppi festeggiamenti perchè c’è da pensare a queste due ultime due partite di campionato. Il destino è nelle mani del Milan che può permettersi il lusso di pareggiare una delle due, mentre la squadra di Inzaghi è costretta a vincerle entrambe e a sperare in un passo falso dei cugini. Ivan Perisic FC Internazionale Intanto già si inizia a parlare di mercato in casa nerazzurra con le dichiarazioni al veleno di Ivan Perisic dopo la finale di Coppa Italia che hanno gelato i tifosi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la partita di Cagliari ci sarà un dentro o fuori che deciderà il futuro del croato. La rosea ha parlato anche di un incredibile Interessamento della ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022)che, in festa dopo la vittoria della Coppa Italia, non può lasciarsi andare a troppi festeggiamenti perchè c’è da pensare a queste due ultime due partite di campionato. Il destino è nelle mani del Milan che può permettersi il lusso di pareggiare una delle due, mentre la squadra di Inzaghi è costretta a vincerle entrambe e a sperare in un passo falso dei cugini. IvanFCnazionale Intanto già si inizia a parlare di mercato in casa nerazzurra con le dichiarazioni al veleno di Ivandopo la finale di Coppa Italia che hanno gelato i tifosi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la partita di Cagliari ci sarà un dentro o fuori che deciderà ildel croato. La rosea ha parlato anche di un incredibileessamento della ...

