Infortunio Immobile, l'attaccante non si allena: le sue condizioni (Di venerdì 13 maggio 2022) Immobile rischia di saltare la sfida contro la Juve: il bomber non ha ancora risolto l'Infortunio. Le ultime da casa Lazio Ciro Immobile rischia di dare forfait per la gara di lunedì sera contro la Juventus. Come riportato da Lazio Style Radio infatti, il bomber della Lazio non sta prendendo parte alla seduta di allenamento odierna. A questo punto diventeranno determinanti gli ultimi due allenamenti: Sarri incrocia le dita e spera l'ex Torino risolva i problemi alla caviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

