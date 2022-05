Advertising

Webmagazine24

'E' un mondo in bilico che rischia di perdere l'equilibrio, che ha perso l'equilibrio ', conclude. Quindi,ancora: 'Non si difende la libertà con la luce accesa quindi dovremo ...Ma Daniela è senza stipendio',. Insomma, 'in Italia c'è un cortocircuito'. Arriveranno circa 800mila profughi, spiega ancora il conduttore. 'In Italia ci siamo distratti con la guerra ... Giordano sbotta contro De Laurentiis: Con il rispetto dovuto non siamo a Cremona. E su Spalletti: "Sta sulle palle a..." Il giornalista napoletano che segue da vicino la squadra partenopea Marco Giordano, oggi pomeriggio è intervenuto a "Radio Radio lo Sport" dove ha criticato ...