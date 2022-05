Elon Musk mette in standby l'acquisizione di Twitter (Di venerdì 13 maggio 2022) Per il miliardario servono dettagli che facciano chiarezza sul numero di utenti falsi iscritti al social network, dopo che un report interno li quantifica in meno del 5% Leggi su wired (Di venerdì 13 maggio 2022) Per il miliardario servono dettagli che facciano chiarezza sul numero di utenti falsi iscritti al social network, dopo che un report interno li quantifica in meno del 5%

Advertising

matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - classcnbc : +++#Musk: L'accordo su #Twitter è temporaneamente sospeso per questioni riguardanti il calcolo del numero degli acc… - AngeloCiocca : Elon #Musk: “Stupida la decisione di escludere #Trump dalla piattaforma, con me tornerà”. Qualcosa sta cambiando... - san_franc1sc0_ : @softharold___ per l’ultimo tweet sull’usare allucinogeni come psicofarmaci. e poi ha dato ragione a elon musk quin… - gbellelli : Elon Musk annuncia una sospensione all'acquisto di Twitter Il mercato non ha accolto con piacere questa notizia… -