Cuadrado e il calcio a Sanchez, all'estero sentenziano: "Calcio criminale del colombiano" (Di venerdì 13 maggio 2022) Nonostante la finale di Coppia Italia sia terminata in favore dell'Inter sulla Juventus, il match in questione pare non terminare mai dal punto di vista delle polemiche. In molti hanno messo in... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 13 maggio 2022) Nonostante la finale di Coppia Italia sia terminata in favore dell'Inter sulla Juventus, il match in questione pare non terminare mai dal punto di vista delle polemiche. In molti hanno messo in...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Cuadrado e il suo fallo su #Sanchez, all'estero sentenziano: 'Calcio criminale del colombiano' - C_R_7_3 : RT @WithYouFC: Giornalismo italiano: rigore netto messo in dubbio, ammonizione per qualcosa per cui nessuno prima d’ora è stato sanzionato,… - MarioAlbanese7 : RT @WithYouFC: Giornalismo italiano: rigore netto messo in dubbio, ammonizione per qualcosa per cui nessuno prima d’ora è stato sanzionato,… - WithYouFC : Giornalismo italiano: rigore netto messo in dubbio, ammonizione per qualcosa per cui nessuno prima d’ora è stato sa… - superrobo29 : @NeymarRiganello @FBiasin Allegri dice che qualcuno dell’ Inter gli ha dato un calcio FALSO, forse è stato sfiorato… -