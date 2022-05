Conferenza stampa Tudor: «Barak non ci sarà. Futuro? Mancano due partite» (Di venerdì 13 maggio 2022) Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Torino Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Torino. Le sue dichiarazioni: CLASSIFICA – «Non ho pensato al Futuro quando sono arrivato qui. Abbiamo fatto delle belle cose e siamo orgogliosi. Domani dovremo fare una bella gara contro un avversario difficile. Juric? La base c’era, abbiamo due modi diversi di impostare la squadra anche se qualche somiglianza c’è». Futuro – «Ne riparleremo, ancora il campionato non è finito». CONDIZIONE – «Barak e Faraoni non ci saranno. Antonin ha problema a un dito del piede, domenica ha stretto i denti ma domani non ci ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Igor, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato inin vista della sfida contro il Torino Igor, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato inin vista della sfida contro il Torino. Le sue dichiarazioni: CLASSIFICA – «Non ho pensato alquando sono arrivato qui. Abbiamo fatto delle belle cose e siamo orgogliosi. Domani dovremo fare una bella gara contro un avversario difficile. Juric? La base c’era, abbiamo due modi diversi di impostare la squadra anche se qualche somiglianza c’è».– «Ne riparleremo, ancora il campionato non è finito». CONDIZIONE – «e Faraoni non ci saranno. Antonin ha problema a un dito del piede, domenica ha stretto i denti ma domani non ci ...

Advertising

borghi_claudio : @Asiaest @LaVeritaWeb Hai in mano una notizia. La scelta è fare un tweet, una conferenza stampa o dare a un quotidi… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti litiga coi giornalisti in conferenza stampa: 'Dopo ogni sconfitta sono partite le critiche s… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio ribadisce l'importanza del dibattito parlamentare sulla #guerra in #Ucraina: 'Draghi de… - fantapiu3 : #SerieA, #HellasVerona: #Tudor annuncia un infortunio #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - GiovanniTarchi : RT @ultimenotizie: 'Né processi affrettati né offerte fake come puri alibi'. Così il ministro dell'Economia e del Clima tedesco Habeck a Be… -