Agenzia ANSA

Con il ritrovamento del corpo dell'ultima persona dichiarata come scomparsa nell'esplosione dell'Hotel Saratoga di L'Avana, le autorità di Cuba hanno annunciato la conclusione delledelle vittime nella tragedia che ha sconvolto l'isola il 6 maggio. L'ultimo bilancio ufficiale del ministero della Salute riferisce di 45 morti nell'incidente. Secondo quanto riportato dai ...Lesi sonosolo poche settimane fa, quando ad Harare, in Zimbabwe, è stata scoperta la tomba in cui era seppellito sotto il falso nome di Sambao Ndume. Dopo il ritrovamento della ... Concluse le ricerche per esplosione hotel a Cuba, 45 morti - America Latina Protais Mpiranya, uno dei principali responsabili del genocidio in Ruanda, è stato trovato morto in una tomba in Zimbabwe ...Con il ritrovamento del corpo dell'ultima persona dichiarata come scomparsa nell'esplosione dell'Hotel Saratoga di L'Avana, le autorità di Cuba hanno annunciato la conclusione delle ricerche delle vit ...