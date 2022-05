Un Sole brillante (Di giovedì 12 maggio 2022) L'altro ieri c'è stato un intenso brillamento di classe X1.5 nell'emisfero meridionale del Sole; previste aurore e tempeste geomagnetiche per domani... Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 12 maggio 2022) L'altro ieri c'è stato un intenso brillamento di classe X1.5 nell'emisfero meridionale del; previste aurore e tempeste geomagnetiche per domani...

