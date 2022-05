Ultime Notizie Roma del 12-05-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in questo giovedì 12 Maggio Ester in apertura l’acciaieria di mariupol è attualmente attaccata dagli invasori Russi non ce l’ho con Harry artiglieria ma anche con carri armati che stanno cercando di sfondare l’ho riportato ieri il consigliere del sindaco della cittadina Ucraina su telegram aggiungendo Sul sito c’è anche un incendio intanto servizio di frontiera di Stato a controllo di frontiera su quasi 1200 km due terzi dei quali al confine con la Russia annunciato durante un briefing il direttore del dipartimento di Stato per la protezione delle frontiere e Londra sosterrà la Svezia la Finlandia in caso di attacco lo ha detto ieri il primo ministro Boris Johnson intervenendo nel dibattito sull’opportunità che le due nazioni scandinave aderiscano all’alleanza traJohnson è arrivato ...