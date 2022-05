**Tennis: Internazionali Bnl, Sinner ai quarti, sfiderà Tsitsipas** (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Il ventenne altoatesino, numero 13 del mondo e 10 del seeding, sconfigge il trentenne serbo, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 (8-6) in un'ora e 41 minuti. Sinner sfiderà ai quarti il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo e quarta testa di serie. Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Janniksi qualifica aidi finale degliBnl d'Italia. Il ventenne altoatesino, numero 13 del mondo e 10 del seeding, sconfigge il trentenne serbo, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 (8-6) in un'ora e 41 minuti.aiil greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo e quarta testa di serie.

