Rapinavano i passanti armati di coltello | due ventenni in manette a San Giuliano Milanese

(Di giovedì 12 maggio 2022) La coppia è accusata di tre rapine, anche in concorso, tra dicembre e gennaio 2021. In un episodio avevano altresì colpito alla testa una delle loro vittime con un corpo contundente

Advertising

marcogregorett1 : #Rapinavano i passanti #minacciandoli con un #coltello. #Arrestati Rapinette con coltelluccio. ' O ci dai i soldi… - Agenparl : MILANO: RAPINAVANO PASSANTI ARMATI DI COLTELLO, DUE GIOVANI STRANIERI ARRESTATI DAI CARABINIERI) - -

MilanoToday.it

Colpivano in strada, senza farsi particolari problemi. Colpivano con violenza e ferocia, decisi a portare a termine i loro blitz. Due ragazzi - un cittadino peruviano e un salvadoregno, entrambi ...Lo scorso 5 maggio, i Carabinieri della Tenenza di San Giuliano Milanese hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Lodi e ... Armati e violenti: presi i due 20enni che rapinavano i passanti I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Lodi Si appostavano fuori dai bar o lungo la strada a San Giuliano e rapina ...Colpivano in strada, senza farsi particolari problemi. Colpivano con violenza e ferocia, decisi a portare a termine i loro blitz. Due ragazzi - un cittadino peruviano e un salvadoregno, entrambi 20enn ...