Palermo-Triestina 0-0: rosa in bambola al Barbera, Massolo para un rigore a Procaccio (Di giovedì 12 maggio 2022) rosanero sterili, contratti e confusionari, la Triestina gioca con audacia e personalità, spreca un calcio di rigore con Procaccio e colpisce un palo con Volta Leggi su mediagol (Di giovedì 12 maggio 2022)nero sterili, contratti e confusionari, lagioca con audacia e personalità, spreca un calcio dicone colpisce un palo con Volta

Advertising

DiMarzio : #SerieC I Gli emissari del #CityGroup a #Palermo per assistere al match contro la #Triestina - GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Triestina, Santana: “Loro non hanno nulla da perdere. Ce lo aspettavamo” - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Triestina 0-0: rosa in bambola al Barbera, Massolo para un rigore a Procaccio -