-Nibali annuncia | “Lascio il ciclismo”

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - RaiSport : Vincenzo #Nibali al Processo alla Tappa annuncia che lascerà il ciclismo professionistico a fine stagione. Guarda i… - tvdellosport : #NIBALI ANNUNCIA IL RITIRO A FINE STAGIONE Con gli occhi lucidi lo Squalo ha parlato del suo futuro alla fine dell… - _francescacali : RT @ventolaterale: “Aspettavo questa tappa perché qui è iniziato tutto. Ho dato tanto al ciclismo. È arrivato il momento di restituire il t… - educer74 : RT @Eurosport_IT: 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO | #Giro10… -

Non passo tanto tempo in Sicilia, ma quando posso è bello tornare qui nella mia città', ha detto. 'E' emozionante, 18 stagioni e ho voluto tornare con questa maglia che mi ha regalato tante ...Vincenzoil ritiro dopo la tappa del Giro d'Italia di Messina. Fra il pubblico tanti conoscenti, fra i quali anche una compagna di classe che ne ricorda la passione fin dalle... elementari ...Non c’è posto migliore della propria casa per annunciare una decisione importante: nella sua Messina, che come sempre l’accoglie da trionfatore, Vincenzo Nibali fissa la data di scadenza di una grande ...Messinesi in festa lungo il percorso. La carovana è stata accolta con grande entusiasmo, tra show, musica e gadget: tanti bambini e la bellezza della città mostrata all'Italia MESSINA – Una traguardo ...