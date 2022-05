Napoli, striscione a Castel Volturno contro De Laurentiis: “Presidente cialtrone” (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora aria di contestazione a Napoli nei confronti del Presidente Aurelio De Laurentiis. Fuori da Castel Volturno infatti, è stato poco fa esposto uno striscione, firmato da tre gruppi della Curva B, rivolgendosi proprio al patron azzurro con queste parole: “Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio… la nostra vessazione è avere un Presidente cialtrone!”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora aria di contestazione anei confronti delAurelio De. Fuori dainfatti, è stato poco fa esposto uno, firmato da tre gruppi della Curva B, rivolgendosi proprio al patron azzurro con queste parole: “Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio… la nostra vessazione è avere un!”. SportFace.

