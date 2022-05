Morgan boccia l’Eurovision | «Non mi sento rappresentato da Mahmood | Blanco e Achille Lauro» Sui conduttori | «Non c’è limite all’aberrazione Mi ricordano la barzelletta con il cieco | il muto | il sordo»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 12 maggio 2022)Song Contest 2022 non piace all’eccentrico. Il celebre cantante ha infatti rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo sulla kermesse canora europea, non risparmiando critiche né agli italiani in gara () e né aiMika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. “Non sto seguendo l’Eurofestival, credo sia più scena che sostanza. Tutta l’Italia della comunicazione si ferma perché c’èSong Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, solo perché c’è l’Eurofestival…” ha raccontato, infatti,sulle pagine di AdnKronos, non nascondendo una certa ritrosia nell’indicare siae ...