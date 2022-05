Ma quale Triplete: La Juve rompe il falso mito dell’Inter (Video) (Di giovedì 12 maggio 2022) Juve e Inter è la sfida che tutti volevano per questa finale di Coppa Italia e dopo ben 57 anni ci sarà dopo quel precendente unico. Una delle cantilene più sentite in assoluto da tutti i tifosi interisti è quella legata alla storia del Triplete e del 2010, anno che però ha portato in seguito a una serie di disgrazie di una squadra che non è stata in grado di rifondarsi e che ha portato con sé una serie incredibile di problemi nel corso del tempo, per questo motivo i bianconeri hanno cercato in tutti i modi di cancellare quel ricordo e in effetti in qualche modo ce l’hanno anche fatta. Inter Juventus (Collage)Che la Champions League sia un torneo per molti verso maledetto per la Juventus è assolutamente vero, infatti è la Signora la squadra ad avere il record negativo di finali perse nella massima competizione ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 12 maggio 2022)e Inter è la sfida che tutti volevano per questa finale di Coppa Italia e dopo ben 57 anni ci sarà dopo quel precendente unico. Una delle cantilene più sentite in assoluto da tutti i tifosi interisti è quella legata alla storia dele del 2010, anno che però ha portato in seguito a una serie di disgrazie di una squadra che non è stata in grado di rifondarsi e che ha portato con sé una serie incredibile di problemi nel corso del tempo, per questo motivo i bianconeri hanno cercato in tutti i modi di cancellare quel ricordo e in effetti in qualche modo ce l’hanno anche fatta. Interntus (Collage)Che la Champions League sia un torneo per molti verso maledetto per lantus è assolutamente vero, infatti è la Signora la squadra ad avere il record negativo di finali perse nella massima competizione ...

