Luigi De Laurentiis: "Non è detto che vendiamo il Bari"

Luigi De Laurentiis parla della cessione di uno dei due club, Napoli e Bari rivelando nuovi dettagli per un possibile cambio di mano. Luigi De Laurentiis, presidente del Bari ha parlato ai microfoni del portale de L'Edicola del Sud. Il figlio del patron del Napoli, Aurelio ha toccato anche il tema della multiproprietà per i club di serie A: "Multiproprietà? Mi auguro che questa questione si possa risolvere, è indifferente chi lo faccia. Mi auguro che si comprenda cosa rappresenti aver cambiato una norma dopo averci permesso di prendere il titolo sportivo, iscriverci per il quarto campionato consecutivo e immettere tanti milioni. Se questo influenzerà il mercato? Queste cose fanno comodo a chi vuole mischiare le carte, trovare problematiche. Noi andremo dritto per dritto verso la ...

