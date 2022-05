Lega: Giorgetti, 'Mastrangelo super atleta, felice abbia accettato di entrare in squadra' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Mastrangelo? super atleta nel campo della pallavolo. Sono felice che abbia accettato di entrare a fare parte della squadra della Lega come responsabile dello sport". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, all'Adnkronos a margine del talk "Vita da campioni" presso WeSportUp, nell'ambito degli Internazionali d'Italia in corso al Foro Italico, sulla nomina a responsabile del dipartimento Sport della Lega di Luigi Mastrangelo, ex campione di pallavolo. Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "nel campo della pallavolo. Sonochedia fare parte delladellacome responsabile dello sport". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo, all'Adnkronos a margine del talk "Vita da campioni" presso WeSportUp, nell'ambito degli Internazionali d'Italia in corso al Foro Italico, sulla nomina a responsabile del dipartimento Sport delladi Luigi, ex campione di pallavolo.

