Khara Khoto | la città maledetta dei mongoli

(Di giovedì 12 maggio 2022)è un’antichissimadellaa interna. Un tempo era un centro ricco e affollato, data la sua vicinanza con la trafficata Via della Seta. Dopo un terribile massacro, però, ihanno abbandonato e poi dimenticato questo sito. Per secoli nessuno si è avvicinato alle rovine della, nella convinzione che fossero infestate da migliaia di spettri. La grandein rovina è oggi rinata grazie all’interesse archeologico di alcuni studiosi. Grazie agli scavi abbiamo trovato migliaia di manoscritti antichissimi in lingua tangut, manufatti e opere d’arte. E a quanto pare non è spuntato fuori nessun fantasma! Le splendide rovine dell’anticamongola (Commons license) – curiosauro.itIl destino di...