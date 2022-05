Io e Lulù, la recensione: Channing Tatum in un road movie imperfetto ma con tanto cuore (Di giovedì 12 maggio 2022) La nostra recensione di Io e Lulù, il film d'esordio alla regia di Channing Tatum e Reid Carolin che racconta di un viaggio che cambierà le vite di un cane e del suo accompagnatore. Amanti dei cani fermatevi a leggere questa recensione di Io e Lulù perché questo film è soprattutto per voi. Esordio alla regia di Channing Tatum e Reid Carolin, la pellicola porta al cinema dal 12 maggio una storia fatta di rinascita e accettazione del dolore, un road movie che vedrà come protagonista lo stesso Tatum in compagnia di una per nulla semplice e coccolosa cagnolina di nome Lulù. Distribuito in Italia da Notorius Pictures, Io e Lulù (titolo originale Dog) è liberamente ispirato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022) La nostradi Io e, il film d'esordio alla regia die Reid Carolin che racconta di un viaggio che cambierà le vite di un cane e del suo accompagnatore. Amanti dei cani fermatevi a leggere questadi Io eperché questo film è soprattutto per voi. Esordio alla regia die Reid Carolin, la pellicola porta al cinema dal 12 maggio una storia fatta di rinascita e accettazione del dolore, unche vedrà come protagonista lo stessoin compagnia di una per nulla semplice e coccolosa cagnolina di nome. Distribuito in Italia da Notorius Pictures, Io e(titolo originale Dog) è liberamente ispirato ...

Advertising

myredcarpetITA : Un'amicizia, due reduci di guerra e un tenero cucciolone, no non è #channingtatum il cucciolone!?? Arriva in sala… - MovieTrainercom : #IoeLulù Al cinema dal 12 maggio! #ChanningTatum compie il suo esordio alla regia con un film 'estremamente persona… - moviestruckers : #IoELulù, recensione del road movie di e con #ChanningTatum - 3cinematographe : Io e Lulù: la nostra recensione dell'adorabile film con Channing Tatum - annacrisante2 : RT @elle22__: Lei ci tiene ad aggiornare la lista dei locali da visitare! Grazie Lulu, aggiorniamo la nostra guida, attendiamo la recension… -

Io e Lulù, la recensione: Channing Tatum in un road movie imperfetto ma con tanto cuore Amanti dei cani fermatevi a leggere questa recensione di Io e Lulù perché questo film è soprattutto per voi. Esordio alla regia di Channing Tatum e Reid Carolin, la pellicola porta al cinema dal 12 maggio una storia fatta di rinascita e ... Io e Lulu, la recensione La recensione di Io e Lulu, al cinema dal 12 maggio Non è facile dirigere se stessi. Specialmente se si è protagonisti del film. Specialmente se il film è pensato per mettere in luce se stessi come ... Amanti dei cani fermatevi a leggere questadi Io eperché questo film è soprattutto per voi. Esordio alla regia di Channing Tatum e Reid Carolin, la pellicola porta al cinema dal 12 maggio una storia fatta di rinascita e ...Ladi Io e Lulu, al cinema dal 12 maggio Non è facile dirigere se stessi. Specialmente se si è protagonisti del film. Specialmente se il film è pensato per mettere in luce se stessi come ...