Giulia Pauselli lascia Amici | l’annuncio

(Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo cinque lunghi anni di collaborazione con Maria De Filippi,ha rivelato che hato il programma. Nell’edizione del prossimo autunno, quindi, sembra che non tornerà più come ballerina professionista. Lo ha dichiarato lei stessa tramite un post su Instagram in cui la vediamo mentre svuota il suo camerino. Adesso si dedicherà

Advertising

pizzabeer15 : RT @amicii_news: Giulia Pauselli lascia definitivamente il programma di @AmiciUfficiale dopo 5 meravigliosi anni.. ?? #Amici21 https://t.co… - CCokina12 : RT @amicii_news: Giulia Pauselli lascia definitivamente il programma di @AmiciUfficiale dopo 5 meravigliosi anni.. ?? #Amici21 https://t.co… - anita_luv4 : RT @amicii_news: Giulia Pauselli lascia definitivamente il programma di @AmiciUfficiale dopo 5 meravigliosi anni.. ?? #Amici21 https://t.co… - Rebecca07366628 : RT @amicii_news: Giulia Pauselli lascia definitivamente il programma di @AmiciUfficiale dopo 5 meravigliosi anni.. ?? #Amici21 https://t.co… - azzxclm : RT @amicii_news: Giulia Pauselli lascia definitivamente il programma di @AmiciUfficiale dopo 5 meravigliosi anni.. ?? #Amici21 https://t.co… -

Lo scorso febbraio Marcello Sacchetta ha annunciato che lui esarebbero diventati presto genitori. La ballerina nonostante la gravidanza è rimasta al lavoro ad Amici (per fortuna ci sono aziende che supportano le donne a 360° e di qualsiasi età). ...dopo aver partecipato ad Amici 10 è entrata a far parte del cast di ballerini professionisti del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi . Oggi, incinta di Marcello Sacchetta ...Negli ultimi anni, una delle presenze fisse nel cast del talent di Canale 5 è stata quella di Giulia Pauselli. Nel 2010 la ballerina fiorentina partecipò come concorrente alla decima stagione della ...La scelta di continuare a ballare durante la gravidanza. Giulia Pauselli dopo l'annuncio della gravidanza decise di non smettere di ballare Il saluto di Giulia Pauselli. La ballerina professionista di ...