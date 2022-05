Gaetano sul futuro: “Sicuramente giocherò in Serie A” (Di giovedì 12 maggio 2022) Gianluca Gaetano ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro. Il giocatore di proprietà del Napoli Gianluca Gaetano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di cuoregrigiorosso.it. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 12 maggio 2022) Gianlucaha rilasciato delle dichiarazioni sul suo. Il giocatore di proprietà del Napoli Gianlucaha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di cuoregrigiorosso.it. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MundoNapoli : Gaetano: “Si parla molto del mio ritorno al Napoli, ma ora non mi va di soffermarmi sul mercato” - SportdelSud : ???? Gianluca #Gaetano, centrocampista del #Napoli in prestito alla #Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni s… - gaetano_r77 : @Anto_Ella77 @elvi_or Sei sul ferro con me? - SquilibriEditor : Gaetano Menna, Mondo Agricolo, sul cd-book di Pejman Tadayon, 'Non siamo sufi. Composizioni per poesie mistiche per… - serie_a24 : #Napoli, Gaetano: “Mi piacerebbe restare in azzurro. Sul mio ruolo preferito…” -