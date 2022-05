Bianca Guaccero è una furia: “Hanno detto questo di me, ma non è vero” (Di giovedì 12 maggio 2022) Bianca Guaccero va su tutte le furie per alcune cose dette su di sé che non sono assolutamente vere: le sue parole durante il monologo. Torna a parlare Bianca Guaccero con un duro sfogo arrivato direttamente con un monologo a ‘Le Iene Show’. Su di lei sono state dette cose non vere, andiamo quindi a vedere cosa ha detto la presentatrice televisiva. La conduttrice durante l’ospitata nel tg satirico di Canale 5 (via Screenshot)Nel corso della sua ospitata a Le Iene Show, Bianca Guaccero ha trovato modo per sfogarsi. Infatti la conduttrice di detto Fatto, programma di Rai Due che non tornerà in onda nella prossima stagione, con un monologo agguerritissimo si è scagliata contro un certo tipo di stampa. L’attrice ha quindi voluto puntare ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 12 maggio 2022)va su tutte le furie per alcune cose dette su di sé che non sono assolutamente vere: le sue parole durante il monologo. Torna a parlarecon un duro sfogo arrivato direttamente con un monologo a ‘Le Iene Show’. Su di lei sono state dette cose non vere, andiamo quindi a vedere cosa hala presentatrice televisiva. La conduttrice durante l’ospitata nel tg satirico di Canale 5 (via Screenshot)Nel corso della sua ospitata a Le Iene Show,ha trovato modo per sfogarsi. Infatti la conduttrice diFatto, programma di Rai Due che non tornerà in onda nella prossima stagione, con un monologo agguerritissimo si è scagliata contro un certo tipo di stampa. L’attrice ha quindi voluto puntare ...

Advertising

GioiaKiss : @MauryKostanzo Bianca è un'artista spettacolare: BRAVISSIMA IN TUTTO, pure simpatica e purtroppo in una tv fatta di… - PasqualeMarro : #BiancaGuaccero è una furia, duro sfogo: “Ca***te su di me…” - TV_Italiana : . @bianca_guaccero contro fake news e titoli clickbait: 'Nessuno mi ha cacciata dalla Rai'. Il video del monologo… - infoitcultura : “Siete uno schifo!” Le Iene, Bianca Guaccero un fiume in piena in diretta: monologo da paura - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Bianca Guaccero: “Sapete quale malattia ho, che “merita” titoli come quelli che ho letto? Il reflusso gastrico. La macchi… -