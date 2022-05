Barbie, in arrivo la prima bambola con l’apparecchio acustico: quando sarà disponibile (Di giovedì 12 maggio 2022) Barbie, è in arrivo una nuova bambola all’insegna dell’inclusività e dell’imperfezione. Negli ultimi anni, la linea di sviluppo dei giocattoli dell’azienda Mattel ha seguito delle idee precise per far si che i bambini potessero indentificarsi sempre di più nella bambola. Barbie, in arrivo la prima bambola con l’apparecchio acustico L’azienda di giocattoli Mattel ha annunciato il lancio di una nuova, sorprendente ed unica Barbie. Si chiama Barbie Fashionista e la sua particolarità si trova all’orecchio perché la bambola porta l’apparecchio acustico retroauriculare. Nella serie Fashionistas, fa sapere la Mattel, le bambole sono state ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 12 maggio 2022), è inuna nuovaall’insegna dell’inclusività e dell’imperfezione. Negli ultimi anni, la linea di sviluppo dei giocattoli dell’azienda Mattel ha seguito delle idee precise per far si che i bambini potessero indentificarsi sempre di più nella, inlaconL’azienda di giocattoli Mattel ha annunciato il lancio di una nuova, sorprendente ed unica. Si chiamaFashionista e la sua particolarità si trova all’orecchio perché laportaretroauriculare. Nella serie Fashionistas, fa sapere la Mattel, le bambole sono state ...

