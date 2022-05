Romina Power in lutto: un dolore atroce, fa ancora male (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Per Romina Power il lutto è ancora forte. La cantante ha pubblicato sui social un post in cui ricorda una persona speciale per lei. Un pensiero che ha emozionato tutti. Ecco di chi si tratta. La cantante continua a manifestare il suo amore per le persone a lei care. L’ex moglie di Albano condivide molto Leggi su youmovies (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Perilforte. La cantante ha pubblicato sui social un post in cui ricorda una persona speciale per lei. Un pensiero che ha emozionato tutti. Ecco di chi si tratta. La cantante continua a manifestare il suo amore per le persone a lei care. L’ex moglie di Albano condivide molto

Advertising

alcinodoliveira : RT @MilanoElieser: Albano y Romina Power - Arena blanca mar azul Live! (più bella che non ho mai visto...mas bonita nunca vi)...! https://t… - MilanoElieser : Albano y Romina Power - Arena blanca mar azul Live! (più bella che non ho mai visto...mas bonita nunca vi)...!… - Miss_Salander : stasera li abbiamo avuti tutti addirittura romina power - CranberryGi : Un po' Abba un po' Romina Power #escita #EUROVISION - mariakiara568 : RT @contechristino: La Danimarca rappresentata da donne componenti di altri gruppi che si sono riunite in una nuova formazione. Come se Rom… -