Roig Finnair | “Rotte e aerei nuovi e sostenibilità per superare periodo difficile”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Dopo il Covid, che già ci ha messo in una situazione molto problematica, ci eravamo preparati alla ripartenza, seppure con tutti i controlli necessari, ma adesso c’è anche la guerra. E quasi quasi la consideriamo peggiore del Covid, perché ci ha fermato molto di più. Per non parlare del fatto che alcune destinazioni sono ancora oggi chiuse per i turisti, come il Giappone dove al momento serviamo solo un aeroporto. Per questo, con la pandemia prima e con la guerra adesso, abbiamo dovuto pensare a cosa fare. E questo ha fatto emergere uno dei valori per noi importanti che è quello dell’agilità: oggi siamo in grado di cambiare rapidamente la direzione della compagnia, una capacità di agire velocemente senza la quale non saremmo lache siamo oggi”. Così Javier, General Manager South Europe di, parla con ...