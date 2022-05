Nuove modalità di accesso NoiPA, SPID di livello 2 per consultazione cedolino. Dal 18 maggio seconda fase. NOTA MI (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con la NOTA 1698 dell'11 maggio il Ministero dell'Istruzione fornisce indicazioni in merito alle Nuove modalità di accesso al portale NoiPA in vigore dal 29 aprile. Dal 18 maggio al via la seconda fase L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022) Con la1698 dell'11il Ministero dell'Istruzione fornisce indicazioni in merito alledial portalein vigore dal 29 aprile. Dal 18al via laL'articolo .

