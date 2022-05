Nadal batte Isner e corre subito ad allenarsi | ' Ma non chiedetemi più di Alcaraz'

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La grandezza di un campione infinito non si misura con i trofei. O almeno, non solo con quelli. Rafaha esordito al Foro Italico, nel Masters 1000 da lui conquistato dieci volte e, ...

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Internazionali Bnl, Nadal batte Isner e va agli ottavi - - andreastoolbox : #Internazionali, Nadal batte facile Isner in un'ora e 17' e vola agli ottavi. Ok anche Zverev - InterMagazine2 : Tennis, Internazionali di Roma: Nadal batte Isner e va agli ottavi di finale - roma_magazine : Tennis, Internazionali di Roma: Nadal batte Isner e va agli ottavi di finale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Internazionali di Roma: Nadal batte Isner e va agli ottavi di finale -

La grandezza di un campione infinito non si misura con i trofei. O almeno, non solo con quelli. Rafaha esordito al Foro Italico, nel Masters 1000 da lui conquistato dieci volte e, immediatamente dopo il match della vittoria ha chiesto un campo per allenarsi. Niente conferenza stampa, niente, ...Diretta Internazionali d'Italia 2022 Roma/ FogniniThiem 6 - 4 7 - 6: è 2° turno! INTERNAZIONALI D'ITALIA 2022 ROMA:AGLI OTTAVI Un Rafadominante vola agli ottavi degli ...Diretta Fognini Sinner Internazionali d'Italia 2022 Roma streaming video tv: orario e risultato live del derby azzurro valido per il secondo turno.Tennis Alcaraz fa il fenomeno anche contro Zverev. Dopo aver battuto Nadal e Djokovic, il giovane iberico cancella Zverev a Madrid - «Credo che a Roma non andrò, dovrò esser concentrato al 100% su ...