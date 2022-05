Lautaro | «Vogliamo la Coppa | sangue caldo e testa fredda»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) . Le parole dell’attaccante dell’Inter prima della JuventusMartinez a Mediaset prima di Juventus-Inter. Le sue parole: «Partita importante, c’è un trofeo in ballo e dobbiamo fare quello che abbiamo preparato. Darebbe tanta importanza alla stagione vincere un trofeo, è quello chefare sempre.dare il massimo per portare laa casa. Sarà una partita dura e dobbiamo farci trovare pronti, serviranno approccio, cuore, unità,il meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | LAUTARO ??Le parole del Toro ai microfoni di @Inter_TV : 'Significa tanto essere qui, abbiamo fatto un ottimo l… - MarisciaFox : RT @Inter: ?? | LAUTARO ??Le parole del Toro ai microfoni di @Inter_TV : 'Significa tanto essere qui, abbiamo fatto un ottimo lavoro che anc… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, Lautaro: “Vogliamo vincere tutti i trofei che giochiamo. Decisivi testa e cuore” - gianpi36590925 : RT @Inter: ?? | LAUTARO ??Le parole del Toro ai microfoni di @Inter_TV : 'Significa tanto essere qui, abbiamo fatto un ottimo lavoro che anc… - adorablespos : RT @Inter: ?? | LAUTARO ??Le parole del Toro ai microfoni di @Inter_TV : 'Significa tanto essere qui, abbiamo fatto un ottimo lavoro che anc… -

...per'Noi abbiamo il miglior attacco, quindi i nostri attaccanti sono frequentemente pronti all'appuntamento col gol. Siamo felici di avere questi giocatori e ce li teniamo stretti,...... ASSENTI E RECUPERATI Con le probabili formazioni di Juventus Interora parlare dei ... ma non possiamo sottrarci alla suggestione di indicare il grande duello tra Paulo Dybala e...Sui margini di crescita: "Penso che tutti i calciatori, finché non smettono, possano migliorare. Anche la gara di stasera è un'esperienza di accrescimento per tutta la rosa, specie in un momento conci ...DYBALA E LAUTARO – «Se guardiamo le statistiche siamo il miglior attacco. I nostri attaccanti arrivano frequentamente al gol, il nostro reparto offensivo è molto buono. Siamo contenti di avere questi ...