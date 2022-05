Il favoloso documentario sui Sandra e Raimondo che vinsero la Coppa Davis in Cile

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Se avessi vinto una partita di tennis ogni volta che in questo secolo ho sentito dire «Fandango sta per dichiarare bancarotta, questione di settimane», sarei Serena Williams. Passano gli ultimatum, e Domenico Procacci è sempre lì, sempre con quel talento per far raccontare storie a tizi la cui caratteristica precipua è l’essere, da adulti, il più figo della classe. Una volta Francesca Archibugi ha quasi chiamato la croce verde perché ho detto che i film, specialmente quelli non di finzione, li fa chi li scrive: il regista è uno che decide dove mettere la macchina da presa, capirai. «Dove mettere la macchina da presa è fondamentale», sibilò col tono di una il cui sottotesto è «ma io perché perdo tempo a parlare con questa cretina». Adesso Domenico Procacci non solo produce ma fa pure la regia della cosa più bella che abbia visto da parecchissimo tempo: “Una squadra”, storia della ...