Ha un aborto spontaneo, condannata a 30 anni a El Salvador (Di mercoledì 11 maggio 2022) Aveva avuto un aborto spontaneo nel 2019, lunedì è stata condannata a 30 anni di carcere. È successo in El Salvador, uno dei Paesi con la legislazione più restrittiva al mondo su questo aspetto che...

