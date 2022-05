Graduatorie GPS SOSTEGNO: chi può inserirsi in prima e seconda fascia e TABELLA titoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Graduatorie GPS prima e seconda fascia per le supplenze da attribuire negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 dopo lo scorrimento delle GaE. I titoli di accesso per il SOSTEGNO e le relative tabelle di valutazione dei titoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022)GPSper le supplenze da attribuire negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 dopo lo scorrimento delle GaE. Idi accesso per ile le relative tabelle di valutazione dei. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie GPS SOSTEGNO: chi può inserirsi in prima e seconda fascia e TABELLA titoli - orizzontescuola : Graduatorie GPS prima fascia: riserva per abilitazione (anche concorso ordinario e STEM) e specializzazione sostegn… - fabiocmancino : RT @cislscuola: Aggiornamento GPS e graduatorie d'istituto, pubblicata l'ordinanza. Domande dal 12 al 31 maggio @CislNazionale @MIsocialTW… - CislDesantis : RT @cislscuola: Aggiornamento GPS e graduatorie d'istituto, pubblicata l'ordinanza. Domande dal 12 al 31 maggio @CislNazionale @MIsocialTW… - ilcirotano : Graduatorie GPS: Al via le domande dal 12 al 31 maggio 2022 per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di… -