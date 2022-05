Advertising

fattoquotidiano : Si parla di lui perché ieri ha pulito in uno studio tv la sedia sulla quale si era appena seduto Giuseppe Conte. Ma… - stanzaselvaggia : Il reporter ucraino Mstyslav Chernov documenta come i cittadini filo-russi sospettati di collaborazionismo o che so… - rubio_chef : Heil @Corriere! - RealSofi21 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, nessun civile all'Azovstal: 'Filo-russi hanno le mani libere' #ucraina - jobbe5036 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, nessun civile all'Azovstal: 'Filo-russi hanno le mani libere' #ucraina -

Agenzia ANSA

Non ci sono più civili nell'impianto di Azovstal, ora le milizie- russe "hanno le mani libere": è la minaccia del capo dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk Denis Pushilin, citato dalla Tass. .Kiev: colpita una scuola per bambini disabili a Lugansk. Il ministero degli Esteri russo afferma che procedono i colloqui con Kiev per le trattative di pace. Ma gli Usa avvertono: 'La guerra non sarà . Filo-russi, nessun civile ad Azovstal, abbiamo mani libere - Europa Nell'acciaieria Azovtsal di Mariupol non ci sono più civili. In questo modo "le milizie filo-russe hanno le mani libere". E' la minaccia del capo dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, De ...“Il mio augurio è che il Paese possa prendere una posizione pacifista, avviando un nuovo processo politico che inneschi un dialogo ...