Eva Henger ricorda l’incidente d’auto e il primo pensiero va alla figlia: “Per fortuna non era con noi” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Eva Henger è stata vittima di un incidente stradale insieme al marito Massimiliano Caroletti in Ungheria. Entrambi sono stati trasportati in ospedale e operati d’urgenza. Ora la showgirl sta meglio e racconta gli attimi di terrore vissuti. Eva Henger: incidente d’auto, ma il primo pensiero è per la figlia Dopo l’operazione ad un braccio per rischio setticemia, Eva Henger dal suo letto d’ospedale, si è connessa con Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per raccontare le dinamiche dell’incidente d’auto di qualche settimana fa che ha coinvolto lei e suo marito e nel quale sono morte 2 persone. Eva Henger ha ricordato il drammatico momento e gli attimi che lo hanno preceduto. Il suo primo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Evaè stata vittima di un incidente stradale insieme al marito Massimiliano Caroletti in Ungheria. Entrambi sono stati trasportati in ospedale e operati d’urgenza. Ora la showgirl sta meglio e racconta gli attimi di terrore vissuti. Eva: incidente, ma ilè per laDopo l’operazione ad un braccio per rischio setticemia, Evadal suo letto d’ospedale, si è connessa con Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per raccontare le dinamiche deldi qualche settimana fa che ha coinvolto lei e suo marito e nel quale sono morte 2 persone. Evahato il drammatico momento e gli attimi che lo hanno preceduto. Il suo...

Advertising

patluc1955 : @eva_henger tanti auguroni da parte mia certo tutto questo non lo meriti moglie fantastica e mamma stupenda coragg… - infoitsalute : Eva Henger, le parole del medico gettano i fan nello sconforto: 'Situazione molto complicata, ecco come - infoitsalute : Eva Henger, prime immagini nella clinica di Roma tra versamento al cuore e ai polmoni: 'Ero disperata' - infoitsalute : Eva Henger, le ultime notizie sulle sue condizioni di salute dopo l'incidente - infoitsalute : Eva Henger: “Ho avuto molta paura, per fortuna mia figlia Jennifer non era con noi quel giorno” -