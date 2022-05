Draghi dagli Usa: "Nessuna pace imposta. La Russia non è Golia" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Secondo giorno del premier italiano negli Stati Uniti. Oggi briefing con la stampa. In serata l'incontro con la speaker della Camera, Nancy Pelosi, e i gruppo politicio Usa al Congresso Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Secondo giorno del premier italiano negli Stati Uniti. Oggi briefing con la stampa. In serata l'incontro con la speaker della Camera, Nancy Pelosi, e i gruppo politicio Usa al Congresso

Advertising

NicolaPorro : #MarioDraghi è volato a Washington. Di cosa parlerà con Biden ?? - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Presidente Draghi: sul pagamento del #gas in #rubli seguiremo le indicazioni dell’#Ue. Non c’è nessuna di… - NilusIV : RT @GioChirilly: Ma Draghi quando tornerà dagli USA con gli ordini del rincoglionito che stringe le mani dei fantasmi manderà i figli e nip… - pameladiverona : RT @21fc1b31328d42f: #Draghi che riferisce in parlamento dagli USA perché farlo in Italia al suo popolo pareva brutto #DraghiVattene - tribuna_treviso : METROPOLIS / Il nostro talk show quotidiano sull'attualità. Segui in diretta. Oggi con il sociologo e docente della… -