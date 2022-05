Cranio Creations #RoadToPlay 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022)– Non poteva mancare la news riguardante anche il grande e solenne, la casa editrice milanese tra le più amate dal mondo ludico italiano. In questo articolo vi elencheremo alcune, magari una prima parte, dei titoli che troverete presso il loro stand A37 dal 20 al 22 Maggio alla fiera Playdi Modena.– Disponibili alla Demo e per l’acquisto Ark NovaIn Ark Nova progetterete e costruirete uno zoo moderno e diretto in maniera scientifica. Cercherete di creare il complesso zoologico di maggior successo, costruendo recinti, accogliendo animali e sostenendo progetti di conservazione della specie in tutto il mondo. Aumentate l’attrattiva e la reputazione scientifica della vostra struttura per raggiungere il vostro obiettivo! Escape Your ...