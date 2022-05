Conte: «Sono laureato in scienze motorie, se non avessi fatto il calciatore avrei fatto l’insegnante» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Antonio Conte l’allenatore del Tottenham, ex Ct della Nazionale ed ex tecnico dell’Inter ha rilasciato una lunga video intervista a Sky Sports Football, incentrata più che altro su alcune curiosità relative alla sua carriera e non solo. «Il mio idolo nel calcio era mio padre. Non era un grandissimo giocatore, ma giocava. E dopo è stato il proprietario di un piccolo club. Ricordo benissimo che l’idolo di mio padre era Pelé, mi parlava sempre di Pelé. Pelé e Maradona Sono stati i migliori calciatori della storia» Come andava Conte a scuola? «Non ero il migliore della classe ma studiavo perché la mia famiglia mi diceva che se andavo bene a scuola m’avrebbe fatto giocare a calcio. È stato un bene per me, Sono laureato in scienze motorie. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 11 maggio 2022) Antoniol’allenatore del Tottenham, ex Ct della Nazionale ed ex tecnico dell’Inter ha rilasciato una lunga video intervista a Sky Sports Football, incentrata più che altro su alcune curiosità relative alla sua carriera e non solo. «Il mio idolo nel calcio era mio padre. Non era un grandissimo giocatore, ma giocava. E dopo è stato il proprietario di un piccolo club. Ricordo benissimo che l’idolo di mio padre era Pelé, mi parlava sempre di Pelé. Pelé e Maradonastati i migliori calciatori della storia» Come andavaa scuola? «Non ero il migliore della classe ma studiavo perché la mia famiglia mi diceva che se andavo bene a scuola m’avrebbegiocare a calcio. È stato un bene per me,in. ...

