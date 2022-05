Uomini e Donne, la lettera di Pinuccia ad Alessandro (Di martedì 10 maggio 2022) Alessandro e Pinuccia hanno arricchito la puntata di Uomini e Donne del 10 maggio. I due del trono over hanno avuto un chiarimento, specie perché la dama, innamoratissima di lui, gli aveva scritto una lettera e voleva delle risposte. Confessando di essere stata malissimo per questo distacco dal cavaliere, Maria è intervenuta facendo da ponte tra i due. La lettera di Pinuccia a Uomini e Donne Appena Pinuccia ha messo piede al centro dello studio, ha subito chiesto delucidazioni ad Alessandro. La dama voleva sapere come mai lui non ha risposto alla sua lettera. Tina si è messa subito a ridere affermando che la signora era innamorata pazzamente del cavaliere 91enne. Maria ha fatto ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 10 maggio 2022)hanno arricchito la puntata didel 10 maggio. I due del trono over hanno avuto un chiarimento, specie perché la dama, innamoratissima di lui, gli aveva scritto unae voleva delle risposte. Confessando di essere stata malissimo per questo distacco dal cavaliere, Maria è intervenuta facendo da ponte tra i due. LadiAppenaha messo piede al centro dello studio, ha subito chiesto delucidazioni ad. La dama voleva sapere come mai lui non ha risposto alla sua. Tina si è messa subito a ridere affermando che la signora era innamorata pazzamente del cavaliere 91enne. Maria ha fatto ...

