Tornano dalla 'missione di rifornimento' a Roma con tre kg di hashish nell'auto: tre neomaggiorenni nei guai (Di martedì 10 maggio 2022) PESARO - Tornavano da Roma con quasi tre chili di hashish marchiati con un purosangue arabo. Tre neomaggiorenni dell'hinterland di Pesaro arrestati. I carabinieri della stazione di Orte assieme ai ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 10 maggio 2022) PESARO - Tornavano dacon quasi tre chili dimarchiati con un purosangue arabo. Tredell'hinterland di Pesaro arrestati. I carabinieri della stazione di Orte assieme ai ...

Advertising

Denise20373867 : RT @Eleonor67267442: Non si sente altro di persone con tumori, infarti, ictus, tumori spariti che tornano dopo 10 anni e più aggressivi e l… - SchwabBlofeld : RT @Eleonor67267442: Non si sente altro di persone con tumori, infarti, ictus, tumori spariti che tornano dopo 10 anni e più aggressivi e l… - Alex58Gv : RT @Eleonor67267442: Non si sente altro di persone con tumori, infarti, ictus, tumori spariti che tornano dopo 10 anni e più aggressivi e l… - ItaliaJoseph : RT @Eleonor67267442: Non si sente altro di persone con tumori, infarti, ictus, tumori spariti che tornano dopo 10 anni e più aggressivi e l… - orfeo_zamboni : RT @Eleonor67267442: Non si sente altro di persone con tumori, infarti, ictus, tumori spariti che tornano dopo 10 anni e più aggressivi e l… -