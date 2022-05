Tom Hiddleston sulla bisessualità di Loki: “È stato un piccolo passo” (Di martedì 10 maggio 2022) Tom Hiddleston ripercorre i temi più importanti della prima stagione di Loki e riflette sul coming out del suo personaggio. Tom Hiddleston è molto legato al suo personaggio Marvel. Loki, il dio dell’inganno, ha ottenuto una serie TV tutta sua ed è piaciuta così tanto che ha meritato senza sforzo una seconda stagione, la cui … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 10 maggio 2022) Tomripercorre i temi più importanti della prima stagione die riflette sul coming out del suo personaggio. Tomè molto legato al suo personaggio Marvel., il dio dell’inganno, ha ottenuto una serie TV tutta sua ed è piaciuta così tanto che ha meritato senza sforzo una seconda stagione, la cui … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

RebyTennant21 : RT @Screenweek: #ClaireDanes e #TomHiddleston ci portano alla scoperta de #IlserpentedellEssex la nuova serie in arrivo su #AppleTVPlus il… - lapauradelbvio : @httpblackth0rn amo a me ha fatto cagare, guardata solo per Tom Hiddleston perché sa recitare - lapauradelbvio : però io sono molto innamorata di Tom Hiddleston e Loki quindi per loro due mi guardo anche lo schifo più totale ???????? - spooky1980 : RT @Screenweek: #ClaireDanes e #TomHiddleston ci portano alla scoperta de #IlserpentedellEssex la nuova serie in arrivo su #AppleTVPlus il… - luciamiele_ : Tom Hiddleston dice che non sarà presente nel nuovo film di Thor. Elizabeth Olsen nega la sua partecipazione nella… -