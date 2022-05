Scoperta maxi truffa su auto e carburanti

Advertising

messina_oggi : Maxi inchiesta alla scoperta di falsi certificati energetici. Impegnati nell'indagine oltre 300 finanzieri in Piemo… - Nutizieri : Certificati energetici, metà sono falsi: maxi-truffa scoperta dalla Finanza - infoitinterno : Torino, scoperta maxi truffa sui certificati bianchi energetici - ilSicilia : #Cronaca #certificatigreen Scoperta maxi truffa sui certificati energetici green: 22 denunciati… - infoitinterno : Diesel allungato con l’olio industriale, scoperta maxi truffa -

Si tratta di una vera e propriatruffa su lavori presentati in più regioni d'Italia, da Nord a Sud. L'operazione è stata denominata 'Bianco sporco' e le indagini sono state avviate nel 2018. ...Veri e propri viaggi nello spazio, alladi pianeti, nebulose e galassie. Questo ...circa in un unico turno) big mattoncino e psicomotricità Viene allestita un'area con tantissimi pezzi di...Chiara Ferragni fa festa al tramonto: mini dress floreale con maxi scollatura e accessori fucsia Chiara Ferragni è in Sicilia. Perché Chiara Ferragni è in Sicilia. Scegliendo Palermo come luogo dei fe ...Tra gli episodi curiosi che hanno caratterizzato le varie tappe in cui i Giro d'Italia è transitato dalla strade di Messina e provincia, ricordiamo anche la ...