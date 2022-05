Roma-Feyenoord, Totti: “Sarò a Tirana per sostenere giallorossi” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Roma? Era tantissimo che non facevano una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a Tirana? Si, ci Sarò”. Lo ha detto l’ex capitano della Roma Francesco Totti a margine della presentazione della finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus dell’11 maggio allo stadio Olimpico di Roma, annunciando la sua presenza a Tirana per la finale di Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord. “Come migliorare la squadra? Con gli acquisti, giusti e mirati anche perché c’è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi comprare perciò penso che la società farà di tutto per accontentarlo”, ha detto ancora ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “? Era tantissimo che non facevano una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo avogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a? Si, ci”. Lo ha detto l’ex capitano dellaFrancescoa margine della presentazione della finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus dell’11 maggio allo stadio Olimpico di, annunciando la sua presenza aper la finale di Conference League tra ie il. “Come migliorare la squadra? Con gli acquisti, giusti e mirati anche perché c’è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi comprare perciò penso che la società farà di tutto per accontentarlo”, ha detto ancora ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Tirana, Roma-Feyenoord ?? Da ora e fino alle 13:00 di oggi, gli abbonati possono registrarsi al concorso che darà… - Eurosport_IT : Dopo 31 anni la Roma tornerà a giocare una finale europea: i giallorossi affronteranno il Feyenoord nell'ultimo att… - fisco24_info : Roma-Feyenoord, Totti: 'Sarò a Tirana per sostenere giallorossi': (Adnkronos) - L'ex capitano: 'Per noi è fondament… - sportli26181512 : Roma-Feyenoord, incontro anche sul mercato: piacciono Senesi e Kocku: Roma-Feyenoord è la sfida che può valere una… - sportface2016 : #UECL | #RomaFeyenoord, problemi per i biglietti: sito #UEFA è andato in tilt -