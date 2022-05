Play off, Accademia Volley a caccia del riscatto sul campo del Marsala (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – E’ questo l’imperativo che accompagna l’Accademia, partita questa mattina alla volta di Marsala (Tp) dove domani pomeriggio è prevista la partita con Fly Volley, ritorno della gara disputata domenica scorsa a Benevento che ha visto la vittoria della formazione siciliana. La qualificazione alla seconda fase per le giallorosse sembra una mission impossible, non solo e non tanto per il risultato negativo di gara 1 quanto soprattutto per quanto Marsala ha mostrato in campo, confermando di essere davvero la corazzata che tutti vedevano come una delle protagoniste dei Play off. L’Accademia avrebbe bisogno di una vittoria da tre punti per giocarsi poi tutto al golden set, ma in ogni caso serve comunque una vittoria per poter sperare di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – E’ questo l’imperativo che accompagna l’, partita questa mattina alla volta di(Tp) dove domani pomeriggio è prevista la partita con Fly, ritorno della gara disputata domenica scorsa a Benevento che ha visto la vittoria della formazione siciliana. La qualificazione alla seconda fase per le giallorosse sembra una mission impossible, non solo e non tanto per il risultato negativo di gara 1 quanto soprattutto per quantoha mostrato in, confermando di essere davvero la corazzata che tutti vedevano come una delle protagoniste deioff. L’avrebbe bisogno di una vittoria da tre punti per giocarsi poi tutto al golden set, ma in ogni caso serve comunque una vittoria per poter sperare di ...

