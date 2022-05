Piazza Affari in positivo, spread sopra 200pb (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Nonostante l’incertezza in arrivo da Wall Street, la seduta di Piazza Affari oggi si è chiusa in territorio positivo. A spingere il Ftse Mib, che si è riportato sopra quota 23 mila punti (+1,04% a 23.069,78 punti), è stato un comparto bancario in cui spicca il +1,73% di Intesa Sanpaolo, il +1,64% di Mediobanca ed il +5,46% di UniCredit (su cui Ubs ha alzato il prezzo obiettivo a 15,4 euro). Balzo di Bper Banca (+7,85%), che, nel primo trimestre, ha evidenziato utili sopra le stime a 112,7 milioni di euro ed una redditività in crescita. Tra le performance migliori troviamo anche quelle di Pirelli (+3,91%), di Campari (+2,68%) e di Telecom Italia (+2,6%). Incremento dell’1,17% per Stellantis: gli analisti di Berenberg hanno avviato la copertura sul titolo con valutazione di acquisto e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Nonostante l’incertezza in arrivo da Wall Street, la seduta dioggi si è chiusa in territorio. A spingere il Ftse Mib, che si è riportatoquota 23 mila punti (+1,04% a 23.069,78 punti), è stato un comparto bancario in cui spicca il +1,73% di Intesa Sanpaolo, il +1,64% di Mediobanca ed il +5,46% di UniCredit (su cui Ubs ha alzato il prezzo obiettivo a 15,4 euro). Balzo di Bper Banca (+7,85%), che, nel primo trimestre, ha evidenziato utilile stime a 112,7 milioni di euro ed una redditività in crescita. Tra le performance migliori troviamo anche quelle di Pirelli (+3,91%), di Campari (+2,68%) e di Telecom Italia (+2,6%). Incremento dell’1,17% per Stellantis: gli analisti di Berenberg hanno avviato la copertura sul titolo con valutazione di acquisto e ...

Advertising

lifestyleblogit : Piazza Affari in positivo, spread sopra 200pb - - lifestyleblogit : Piazza Affari in positivo, spread sopra 200pb - - italiaserait : Piazza Affari in positivo, spread sopra 200pb - fisco24_info : Piazza Affari in positivo, spread sopra 200pb: (Adnkronos) - Nonostante l’incertezza in arrivo da Wall Street, la s… - PaoloBMb70 : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari (+1%) consolida il rimbalzo in chiusura. Spread a 200 punti -