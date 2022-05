Napoli, distanze tra Spalletti e De Laurentiis: dubbi sul futuro? (Di martedì 10 maggio 2022) Napoli, rapporti distanti tra Spalletti e il presidente De Laurentiis. dubbi sul futuro sulla panchina azzurra del tecnico toscano Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Napoli sarebbe tutt’altro che rose e fiori il rapporto tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Le strade sembrano destinate a continuare insieme, ma i dissidi fin qui non sono mancati. In primis sul futuro di Mertens: il tecnico non ha mai visto il belga come parte centrale nei suoi schemi, il presidente è addirittura andato a casa sua per trattare il rinnovo. Rinnovo richiesto invece per Ospina, ma la società non pare dello stesso avviso al momento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022), rapporti distanti trae il presidente Desulsulla panchina azzurra del tecnico toscano Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casasarebbe tutt’altro che rose e fiori il rapporto tra Lucianoe Aurelio De. Le strade sembrano destinate a continuare insieme, ma i dissidi fin qui non sono mancati. In primis suldi Mertens: il tecnico non ha mai visto il belga come parte centrale nei suoi schemi, il presidente è addirittura andato a casa sua per trattare il rinnovo. Rinnovo richiesto invece per Ospina, ma la società non pare dello stesso avviso al momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

