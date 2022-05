L’Agcom verso l’apertura di un procedimento sanzionatorio contro Dazn sugli ascolti della Serie A (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, L’Agcom starebbe per aprire una procedura sanzionatoria contro Dazn per la rilevazione degli ascolti, che non è in linea con il rispetto della delibera dei mesi scorsi (la 18/22/CONS del 20 gennaio). Secondo Agcom i dati di ascolto di questa stagione, raccolti da Dazn con Nielsen, sono sovrastimati. “a quanto risulta al Sole 24 Ore, è stato deciso di avviare un procedimento per approfondire le condotte della piattaforma sul tema della misurazione degli ascolti dei match di Serie A. Si tratterebbe di un procedimento sanzionatorio che dovrebbe vedere la luce in settimana”. “Quale il nocciolo della questione? Per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 10 maggio 2022) Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore,starebbe per aprire una procedura sanzionatoriaper la rilevazione degli, che non è in linea con il rispettodelibera dei mesi scorsi (la 18/22/CONS del 20 gennaio). Secondo Agcom i dati di ascolto di questa stagione, raccolti dacon Nielsen, sono sovrastimati. “a quanto risulta al Sole 24 Ore, è stato deciso di avviare unper approfondire le condottepiattaforma sul temamisurazione deglidei match diA. Si tratterebbe di unche dovrebbe vedere la luce in settimana”. “Quale il noccioloquestione? Per ...

