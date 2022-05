Jurassic World: Il Dominio, Laura Dern interagisce con un dinosauro in un nuovo poster (Di martedì 10 maggio 2022) Tra poche settimane arriverà nelle sale di tutto il mondo Jurassic World: Il Dominio e un nuovo poster ritrae Laura Dern con un dinosauro. Jurassic World: Il Dominio arriverà tra poche settimane nelle sale e un nuovo poster mostra Laura Dern accanto a un cucciolo di dinosauro. L'attrice è uno degli attesi ritorni nella saga giurassica insieme a Sam Neill e Jeff Goldblum, che sono stati protagonisti accanto a lei del film originale diretto da Steven Spielberg e che ora riprendono i rispettivi ruoli per portare la storia alla sua conclusione. Jurassic World: Il Dominio ... Leggi su movieplayer (Di martedì 10 maggio 2022) Tra poche settimane arriverà nelle sale di tutto il mondo: Ile unritraecon un: Ilarriverà tra poche settimane nelle sale e unmostraaccanto a un cucciolo di. L'attrice è uno degli attesi ritorni nella saga giurassica insieme a Sam Neill e Jeff Goldblum, che sono stati protagonisti accanto a lei del film originale diretto da Steven Spielberg e che ora riprendono i rispettivi ruoli per portare la storia alla sua conclusione.: Il...

