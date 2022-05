Italia e videogiochi: un rapporto ancora troppo conflittuale (Di martedì 10 maggio 2022) I videogiochi sono ormai un medium ben integrato nella cultura popolare: perché l’Italia tende ancora a ripudiare gioco e giocatori? Non c’è modo di girarci attorno: i videogiochi, in Italia, ancora non hanno vita facile. Il che è strano, considerando che (a fatica) sta emergendo non poco made in Italy. Abbiamo avuto modo (nonché il piacere) di intervistare singoli autori ed interi team di sviluppo in merito, mentre molti titoli hanno apertamente trasposto la nostra Italianità. È vero, esperienze indie come Killer Chambers e progetti tripla A come Mario + Rabbids sono nati sullo Stivale per caso. Però esistono anche giochi apertamente figli della nostra cultura. Parliamo di Game Over Carrara, di Milanoir e, perché no, del ricordo immortale di Bud Spencer con Slaps ... Leggi su tuttotek (Di martedì 10 maggio 2022) Isono ormai un medium ben integrato nella cultura popolare: perché l’tendea ripudiare gioco e giocatori? Non c’è modo di girarci attorno: i, innon hanno vita facile. Il che è strano, considerando che (a fatica) sta emergendo non poco made in Italy. Abbiamo avuto modo (nonché il piacere) di intervistare singoli autori ed interi team di sviluppo in merito, mentre molti titoli hanno apertamente trasposto la nostranità. È vero, esperienze indie come Killer Chambers e progetti tripla A come Mario + Rabbids sono nati sullo Stivale per caso. Però esistono anche giochi apertamente figli della nostra cultura. Parliamo di Game Over Carrara, di Milanoir e, perché no, del ricordo immortale di Bud Spencer con Slaps ...

Advertising

tuttoteKit : Italia e videogiochi: un rapporto ancora troppo conflittuale #InEvidenza #ItaliaEVideogiochi #tuttotek - GameSwipers : The Flash, Jessica Parker Kennedy ritorna come XS nelle foto di 'Into the Still Force' La notizia completa su… - _onlyxbrave__ : *-avreste tanto mangiare italiano a disposizione, sempre. -ci sono taaaantissimi videogiochi, quindi michael è app… - MagaAnimation : RT @IIDEAssociation: È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, somman… - GameSwipers : Avatar: La Via dell'Acqua, pubblicato il teaser trailer La notizia completa su -