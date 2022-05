In arrivo un primo assaggio d'estate (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - Un anticiclone dal Nord Africa si sta espandendo verso Nord e potrebbe assumere una configurazione un po' anomala: si sdraierà lungo i paralleli, su un asse Porto-Firenze. A nord delle Alpi avremo ancora infiltrazioni atlantiche, da Roma in giù la protezione dell'anticiclone sarà minore e, anzi, rimarrà attiva un'area di instabilità e di bassa pressione tra Sicilia e Libia. L'anticiclone porterà temperature estive e sole soprattutto al nord e parte del centro Italia, mentre al Meridione sono previsti ancora momenti temporaleschi e temperature più basse. Il sito 'www.iLMeteo.it' segnala temporali residui al sud, in particolare in Sicilia e sull'Appennino centro-meridionale. Quindi sono attesi i primi 30-32 C al nord con il caldo in aumento fino a venerdì, mentre nel weekend potrebbe esserci una leggerissima flessione per l'arrivo di qualche acquazzone sparso. ... Leggi su agi (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - Un anticiclone dal Nord Africa si sta espandendo verso Nord e potrebbe assumere una configurazione un po' anomala: si sdraierà lungo i paralleli, su un asse Porto-Firenze. A nord delle Alpi avremo ancora infiltrazioni atlantiche, da Roma in giù la protezione dell'anticiclone sarà minore e, anzi, rimarrà attiva un'area di instabilità e di bassa pressione tra Sicilia e Libia. L'anticiclone porterà temperature estive e sole soprattutto al nord e parte del centro Italia, mentre al Meridione sono previsti ancora momenti temporaleschi e temperature più basse. Il sito 'www.iLMeteo.it' segnala temporali residui al sud, in particolare in Sicilia e sull'Appennino centro-meridionale. Quindi sono attesi i primi 30-32 C al nord con il caldo in aumento fino a venerdì, mentre nel weekend potrebbe esserci una leggerissima flessione per l'di qualche acquazzone sparso. ...

